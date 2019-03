Meat Loaf se desploma sobre el escenario durante un concierto en Canadá

El pasado jueves, el cantante de rock Michael Lee Aday, conocido artísticamente como Meat Loaf, se desplomó en plena actuación durante su concierto en Edmonton, Canadá. El artista de 68 años, se desmayó mientras cantaba su popular tema 'I'd do anything for love' y fue inmediatamente atendido e ingresado en el hospital.

Los fans de Meat Loaf, concentrados en el Jubilee Auditorium de la ciudad canadiense, fueron testigos del incidente y muchos de ellos grabaron el momento exacto del suceso, que ha circulado rápidamente por las redes. El músico había cancelado un par de conciertos días antes por motivos de salud, y según lo sucedido parece ser que no estaba recuperado del todo.

Meat Loaf lleva 40 años en la industria de la música y ya prometía en sus comienzos, pues fue telonero de grupos como The Who. Llegó a la fama a finales de los 70, pero la paternidad y ciertos problemas vocales le apartaron de la canción durante varios años. En 1983 fue número uno en ventas y ganó un premio Grammy tras lanzar la canción durante la cual la salud le ha jugado una mala pasada esta semana. ¡Esperamos que se recupere pronto!