McFly anuncia su vuelta a los escenarios con gira incluida por Reino Unido

McFly regresa después de que en 2014 se unieran a otro grupo para formar McBusted. El grupo original, aquel que conocimos hace una década, reaparecen con su nueva gira, Anthology, para deleitar a todos sus fans. Aunque hasta en junio no comenzarán la tanda de conciertos, los chicos han publicado un vídeo en Youtube para adelantar lo que sus seguidores podrán ver en su nuevo tour y así calentar motores. Tocarán algunos de sus temas más conocidos como 'Transylvania', 'The heart nevers lies' o 'Five colours in her hair', entre otros muchos.

Las ciudades elegidas por McFly para pisar de nuevo las tablas son Londres, Manchester, Birmingham y Glasgow. En cada una de las ciudades darán tres conciertos y prometen hacer 'sold out' en todas ellas. Anthology comienza el 16 de junio en Glasgow y terminarán el 30 del mismo mes en Londres. Las entradas estarán disponibles a partir del 29 de abril para que sus incondicionales puedan comprar con tiempo los tickets para el ansiado evento.

"En realidad nunca hemos tenidos tiempo libre, así que vamos a darle una oportunidad para ver cómo nos sentimos. Cuando el público esté renovado, sacaremos un nuevo álbum", afirma la banda en una reciente entrevista.