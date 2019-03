Mayim Bialik critica a Ariana Grande por el provocativo cartel promocional de su nuevo disco

Mayim Bialik no parece haberse acostumbrado a ver a las celebrities 'ligeritas' de ropa. La actriz de 'The Big Bang Theory' ha escrito un extenso artículo en su blog personal en el que critica abiertamente a Ariana Grande por su nuevo cartel promocional de su último disco, 'My Everything'.

En la escandalosa imagen según Mayim, la cantante aparece sentada sobre sus rodillas, vestida con un ajustado top, 'culotte' de encaje y tacones blancos. Una foto de lo más 'sexual' e inapropiada para una artista según la actriz judía.

Mayim se ha quedado bien a gusto opinando sobre Ariana, aunque no sepa ni quien es: "No tengo ni idea de quién es o a qué se dedica. Basándome en el anuncio, vende lencería. O tacones de aguja. O cirugía plástica, porque cualquier mujer por encima de los 22 años desea tener ese cuerpo, estoy segura. ¿Por qué va en ropa interior en este anuncio? Y si tiene un talento (¿es cantante?), entonces ¿por qué tiene que venderse en lencería? Si quiero ver a mujeres en ropa interior, voy a un centro comercial con una tienda de Victoria's Secret".

Desde luego, si Bialik se escandaliza ante la inocente Ariana Grande, no sabemos qué llegaría a pensar si viera las portadas que protagoniza Rihanna, Beyoncé o los vídeos de Miley Cyrus ¿Será que ya estamos inmunizados a ver a las celebrities semidesnudas?