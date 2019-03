Max George, pillado besando a otra que no es su novia…

El miembro de The Wanted, Max George, ha dado la nota más que nunca. Y es que le hemos pillado infraganti besando a una chica que no es Michelle Keegan, su novia desde 2010. The Sun ha sido el encargado de publicar la imagen que demuestra la infidelidad del cantante. (Pincha aquí para verla).

Sin embargo, el portavoz de George ha declarado que sólo se trataba de una fan loca y que se le tiró encima sin que éste pudiese hacer nada. El caso es que las fotos son bastantes comprometidas y la actitud del cantante es muy participativa con la supuesta fan.

Además, según cuenta una fuente a dicho portal, lo suyo no fue un simple y repentino beso. El cantante y la impresionante rubia estuvieron un rato bailando animadamente y charlando hasta que, al final, terminaron dándose el beso que vemos en la instantánea.

De existir algo más entre esta joven y Max, este podría ser el fin de su relación. Y más, teniendo en cuenta que las cosas entre ellos no estaban tan afianzadas. Y es que, hace tan solo unos meses, ambos decidieron retrasar sus planes de boda debido a las apretadas agendas que tienen y que les impiden pasar más tiempo juntos.