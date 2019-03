Martina Olsson, el 'affair' tailandés de Zayn Malik confirma que tuvieron relaciones sexuales

Zayn Malik no dejó de estar en boca de todos después de que unas fotos con una rubia en Tailandia vieran la luz. A partir de ahí, Malik abandonó la gira a causa del estrés y de los rumores de infidelidad del cantante hacia su prometida Perrie Edwards.

La misteriosa chica ya tiene nombre: Martina Olsson, y no ha dudado en aclarar lo que pasó entre ellos, declaró que Zayn Malik sí había engañado a su novia, pero no solo una vez sino hasta en dos ocasiones, por lo menos con ella: "No me dijo nada de que tuviera una novia. Era muy seductor. Cuando estábamos en el baño empezó a besarme, me levantó y me dijo "te quiero ahora" y me llevó a la cama".

A pesar de que el cantante lo haya negado todo, y haya abandonado One Direction y quiera recuperar a la que es la mujer de su vida, no se pueden negar los hechos cuando además hay testigos.

Pero para seguir generando polémica, Olsson no dejó títere con cabeza y es que siguió afirmando que mantuvo relaciones sexuales con él en dos ocasiones y que además este despareció con otra chica: Lauren Richardson, por lo que la sueca no sería el único desliz del cantante.

Después de esto, es normal que Edwards tenga dudas respecto a su compromiso con Malik, ¡quién no las tendría! De todas formas para evitar más incidentes Zayn ha decidido retirarse de la vida pública, por ahora.