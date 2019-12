Este fin de semana Marta Sánchez vuelve a los escenarios con un concierto en A Coruña, ciudad donde vive su madre, gracias a un festival ambientado en los años 80. La cantante se convirtió en un icono de la música española y en toda una estrella del pop en aquel entonces.

En 1993 debutó en solitario con su primer álbum 'Mujer', que llegó a vender casi dos millones de copias en todo el mundo y, actualmente, grandes temas suyos como es el caso de 'Soy yo' o 'Soldados de amor' siguen sonando.

Aprovechando esta visita, el periódico La Voz de Galicia le ha hecho una entrevista cuyas declaraciones se han hecho notar. En cuanto a la época que ella vivió considera que fue de "muchísimos cambios y novedades en la música pop con la llegada del tecno y la electrónica".

"Se ha perdido el respeto a la música, quizá porque es virtual. Y también siento nostalgia del apoyo por parte de los medios, sobre todo de las radios, en las que hoy parece que ya no tienes cabida sencillamente por tu edad", reclama en cuanto a estos grandes cambios.

Lo que más ha llamado la atención de esta entrevista es que Marta considera que "es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad" y que "fue una Rosalía" en los años 90: "Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado".

