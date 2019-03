Marta Sánchez presenta a su nuevo novio con estas tiernas imágenes

Parece que el amor vuelve a sonreírle a Marta Sánchez. Hace unos meses, los rumores de que la cantante tenia un nuevo novio sonaban fuerte en todos los portales, ahora ha sido ella misma la que ha confirmado su relación presentado a su nueva pareja con estas tiernas imágenes.

¿Quién es? Se llama Federico Sierra León y es empresario. Además, Marta, según cuenta en su cuenta de Instagram, está muy enamorada y ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de su nueva relación y de lo orgulloso que está de él. "Cuando las cosas se hacen con pasión y con el corazón, surge la magia como la que vivimos anoche…. Inolvidable. Orgullo es lo que siento por ti", confesaba la artista.

En las imágenes, podemos ver a ambos en blanco y negro y muy elegantes en una gala celebrada en el Real Club de Golf de Las Palmas, un evento cuyo encargado de la iluminación era el propio nuevo novio de Marta.

La pareja se conoció a través de Emiliano Suárez, que también sale en las fotografías, socio de este en la empresa Do the Right Thing. En el 42 cumpleaños del joyero, Federico y Marta se dejaron ver juntos durante una estancia en Tarifa. ¡No te pierdas las fotografías que están en el vídeo!