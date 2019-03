Mark Owen recomienda a los chicos de One Direction que llamen a Zayn Malik

El componente de 'Take That', Mark Owen, ha ofrecido su asesoramiento a los chicos de One Direction tras la salida del grupo de Zayn Malik.

Durante una entrevista ofrecida a Magic Fm, Mark aconsejó a los chicos de One Direction que no dejasen de lado a Zayn y que se preocupen por él, reconociendo que ellos no hicieron lo mismo cuando Robbie Williams abandonó a los 'Take That' en 1995.

"Siempre es difícil para el que deja así que espero que todos ellos están en contacto. Estoy seguro de que tiene buena gente alrededor de él de todos modos", aclaraba Owen ante los micrófonos de Magic Fm.