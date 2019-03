Un marine se anima a invitar, vía YouTube, a Miley Cyrus a una cita

La marina estadounidense se está volviendo loca, definitivamente. Parece que los chicos y chicas que dan su vida por EEUU se aburren mucho últimamente porque si no, no entendemos el porqué de este afán por colgar en YouTube invitaciones amorosas a las celebrities.

Ya lo vimos hace unos días con Mila Kunis y Justin Timberlake. Y la cosa salió bien porque ambos actores han aceptado la invitación... En este caso tenía su sentido, ya que Mila y Justin están en plena promoción de su nueva peli en la que apoyan las relaciones de ‘amigos con derecho a roce’.

Pero lo que no nos podíamos esperar es que esta moda se vaya extendiendo al resto de los famosos. Y es que otro marine,el soldado Hart, se ha animado a invitar a una cita a una de las celebrities más de moda: Miley Cyrus.

El encuentro sería el próximo 12 de noviembre, para celebrar la fiesta del Campamento Pendleton, al sur de California. Miley todavía no se ha pronunciado, pero... ¿no cantaba ella ‘Party in the USA’?Con lo patriótica que es, debería hacer esto por el bien de los Estados Unidos de América.