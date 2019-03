Mariah Carey tiene una nueva relación con uno de sus bailarines

Mariah Carey y James Packer, el australiano millonario que ocupó durante un tiempo el corazón de la cantante, pusieron fin a su relación el pasado mes de octubre. Desde ese momento salieron a la luz muchos rumores que intentaban explicar los motivos de la ruptura. Desde los gastos superfluos de la cantante, pasando por los problemas que el reality sobre la vida de Mariah había generado entre ellos, hasta llegar a la posible relación algo más que amistosa que mantenía la cantante con uno de los bailarines del equipo de Mariah, Bryan Tanaka.

Ahora, un tiempo después, se confirma la noticia. El corazón de Mariah Carey tiene un nuevo ocupante y se llama Bryan Tanaka. Según fuentes cercanas, el bailarín, de 33 años, y la cantante, de 46, forjaron una estrecha amistad desde que él entró en el equipo de Mariah, además, han señalado que ha sido uno de los grandes apoyos para la cantante después de su ruptura.

Recientemente se dejaron ver en actitud cariñosa una noche en un local de Los Ángeles, pero la escapada romántica de esta semana a las playas casi desiertas de Hawái, no han dejado dudas de su relación. Según ha informado una fuente estuvieron muy cercanos y compartieron numerosas muestras de cariño.

"Mariah y Bryan necesitaban algo de tiempo para ellos dos, para divertirse y sacar el máximo partido al afecto que se profesan el uno al otro. No dejaron de darse besos, de enfrascarse en largas conversaciones y, en general, de aprovechar que las playas estaban casi desiertas. Solo tienen ojos el uno para el otro y por eso su tiempo en la isla ha sido inolvidable. Se bañaron juntos en el mar, jugaron como dos niños pequeños y no pararon de reírse", comentó la fuente a Us Weekly.