No es la primera, ni será la última vez que un cantante se cae sobre un escenario. Lo sorprendente de la caída de Mariah Carey es que no ha dejado de cantar, ni siquiera cuando estaba en el suelo.

La cantante iba ‘subida’ en unos enormes tacones que parece que no terminaba de controlar. Y mientras entonaba ‘Make it happen’, sus piernas han fallado y no ha podido evitar caer al suelo como un auténtico saco de patatas.

Uno de sus bailarines le ha tenido que recoger, porque la rubia ni siquiera ha hecho la intención de ponerse de pie.

Instantes después ha llamado a una asistente. Ésta rápidamente le ha llevado una botella de agua, pero ese no era el problema. Entre risas, Carey le ha indicado, sin dejar de cantar, que le quitara las enormes plataformas.