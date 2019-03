Mariah Carey saca sus armas de seducción para eclipsar a Justin Bieber esta Navidad

¡Qué ganas tenía Mariah Carey de enseñar chicha! Tras su embarazo y post-parto, tiempo en el que la Carey ha sufrido muchísimo el ‘peso’ de la maternidad, volvemos a ver a esa Mariah sexy y que luce pierna a la mínima de cambio.

¿La ocasión? La cantante ha querido mostrar su pérdida de peso en el nuevo vídeo clip de Justin Bieber, en el que cantan a dúo el famoso éxito ‘All I want for Christmas is you’. Pero parece que esto va a traer cola, porque ya se habla de que las seguidoras del canadiense estarían en desacuerdo con este clip, en el que su adorado ídolo queda totalmente eclipsado por la Sra. Cannon.

Y es que, como se puede ver, Mariah quita todo protagonismo al pobre Bieber con sus contoneos y sus miraditas picaronas. ¡Vamos! Que si llega a estar cerca Santa Claus no sabemos si se habría resistido a hincarle el diente… ¡porque ella lo pide a gritos! A sus 41 años, Mariah se vuelve a poner aquel famoso mini vestido rojo, del que tanto se habló en las Navidades de 1994, y sacude con ganas la campanita para promocionar el nuevo disco de su joven amiguito.

Pero al margen de esto, este nuevo dúo se lo pasa en grande en la grabación del video clip. En plenos almacenes Macy,de New York, Mariah y Justin montan una mega party a medianoche, llena de regalos, risas y achuchones. Parece que han conectado muy bien las dos estrellas del pop.