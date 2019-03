Mariah Carey se da un relajante baño entre pestañas postizas y llamativas joyas

Mariah Carey no aprende. Su obsesión por aparecer perfecta en cada imagen suele generar comentarios negativos en su perfil de Instagram por la falsedad de las fotos donde la naturalidad brilla por su ausencia y el exceso de retoque se convierte en el blanco de las críticas.

La cantante vuelve a revolucionar a los usuarios de dicha red social después de publicar dos imágenes dándose un relajante de baño de espuma. "Acabo de llegar a casa después de una larga noche de estudio!!!!! Nueva música viene pronto", escribía en la foto pero su maquillaje perfecto y sus caras joyas hacían ver que Mariah había pasado por chapa y pintura antes de compartir la polémica foto. Las críticas no supusieron un impedimento para que la artista publicase otra que en un primer plano dejaba aún más claro el uso de pestañas postizas: "Selfie con burbujas", añadía como título. ¿Quién después de un duro día de trabajo tiene esa apariencia?

También cabe decir que hay incondicionales que no han dudado en alabar el artificio de la artista y que a pesar de que va escondida bajo el uso de filtros y unas cuantas capas de maquillaje siguen halagando a Carey. Su hermano batalla en las filas de los primeros que no duda en señalar la falsedad de la intérprete de 'Hero' pero no solo en sus fotos sino en su vida tachándola incluso de monstruo: "Para ella todo se trata de mantener con vida la ficción que ha creado, la imagen artificial que ha generado sobre sí misma. Se trata de mantener cubiertos sus secretos más oscuros. Es un monstruo", ha dicho Morgan.