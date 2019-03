Mariah Carey posa, según ella, sin maquillaje en su cuenta de Instagram

Cada vez son más las celebrities que se unen a esta nueva tendencia de 'no maquillaje', que apuesta por la belleza al natural. Huyen del maquillaje y presumen de sus rasgos e imperfecciones con la mayor sencillez posible. Esto ha dado lugar al desarrollo de nuevos trucos beauty para conseguir resultados más naturales que simulen al efecto 'cara lavada', como por el que apuesta últimamente Kim Kardashian, la estrella del reality 'Keeping Up With The Kardashians'.

Pero además de evitar el uso excesivo de productos cosméticos, también está de moda presumir de ello en las redes sociales. Y eso precisamente ha sido lo que ha intentado Mariah Carey recientemente en su cuenta de Instagram. La cantante compartía con sus seguidores un selfie acompañado de un mensaje dando los buenos días, donde parecía estar sin maquillar y recién levantada. Pero solo lo parecía. Al mirar el selfie con más detenimiento, se puede ver como las ondas perfectas de su pelo y el brillo de sus labios no son típicos cuando salimos de la cama, así que, aunque ha intentado hacernos creer que se mostraba ante sus millones de seguidores al natural, no lo ha conseguido.