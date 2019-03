Mariah Carey podría haberse quedado sorda por culpa del gimnasio

Desde luego, lo que no le pase a las celebrities no le sucede a nadie más. Según parece, Mariah Carey se encontraba en una grave tesitura puesto que todas las dietas y consejos que seguía para perder peso no servían para nada.

Una preocupación que le comentó a un chófer de famosos que de vez en cuando trabajaba para ella y que le ofreció una solución: que fuera a su gimnasio para practicar ‘spinning’. Se ve que a la cantante le pareció una idea maravillosa y más cuando comprobó que las clases daban resultado y comenzaba a perder peso.

Pero la historia no tuvo un final feliz: resulta que el volumen durante las clases era tan alto, que la diva podría haber comenzado a quedarse sorda. Y es que el propio chófer contó la historia en The Wrap, una web hollywoodiense dedicada al mundillo celebrities.

En definitiva y como moraleja: si para perder kilos tienen que quedarte sorda, ¿compensa, Mariah?