Mariah Carey, acusada por su hermano de dejar morir a su otra hermana

Mariah Carey está muy centrada en los preparativos de su próxima boda con James Packer que no la dejan pensar en nada más. Su hermana, Alison, necesita urgentemente una operación cerebral y vertebral a causa de la enfermedad que padece, el virus VIH, que no puede costear, y parece que la estrella del pop no va a hacer nada por remediarlo. Su hermano Morgan ha roto su silencio y ha decido hablar del complicado momento familiar que están viviendo.

"Ella cree que el mundo gira a su alrededor", revela Morgan al portal Daily Mail. El hermano está furioso con la situación y quiere destapar a su hermana. "Tu hermana se está muriendo y mientras ella lucha, ¿tú dónde estás? Todo el mundo cree que eres fabulosa, pero en realidad eres una bruja", no duda en afirmar el hermano de la artista. Además, revela que Mariah ni siquiera ha ido a visitar a Alison al hospital.

Mariah nunca ha mantenido muy buena relación con su hermana Alison. Tanto es así, que desde 1994 no se hablan. Morgan ha declarado también que incluso temió por la vida de su hermana famosa debido a sus problemas con el alcohol y las pastillas. ¿Conseguirá la entrevista enturbiar la felicidad de la cantante?