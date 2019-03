Marc Anthony y Jennifer Lopez, una familia ‘tope de moderna’ de fiesta cumpleañera

De piedra, boquiabiertos, patidifusos estamos desde que hemos visto esta instantánea colgada en el perfil de Twitter de Marc Anthony. En ella podemos ver al cantante celebrando el cumpleaños de su pequeño Cristian junto a dos de las mujeres de su vida: Jennifer Lopez y Shannon de Lima, sembrando la duda de si su relación sigue viento en popa a toda vela, o por el contrario, que ahora son ‘súper amiguis’.

Pero para más inri, Casper Smart también estaba entre los invitados compartiendo techo con el ex maridito de su JLo y con los hijos que éstos tuvieron en común: Max y Emme. Vamos, que no faltaba ni el apuntador a la cita y viendo las caras de felicidad que tenían todos y cada uno de ellos el batiburrillo de ex no pareció incomodar a nadie.

De esta forma queda demostrado que el divorcio de Marc y Jennifer ha sido de lo más amistoso y que lo dan todo por seguir siendo una familia unida y que sus pequeños mantengan una buena y estrecha relación con sus hermanastros. ¡Cómo molan los ‘Lopanthony’!