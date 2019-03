Manel Navarro y Lucie Jones muestran una actitud muy cariñosa en Eurovisión

Manel Navarro y la cantante inglesa Lucie Jones podrían estar manteniendo una relación según se les ha visto en Eurovisión y las muestras de cariño en sus redes sociales. Tras coincidir en varios actos, la pareja se ha dejado ver muy acaramelada en la ceremonia oficial de bienvenida de las autoridades de Kiev.

Sin embargo, la relación podría haber empezado antes de lo que pensábamos.Al parecer, Manel contactó con la cantante cuando se enteró de que iba a ir a Eurovisión e intercambiaron mensajes en sus redes sociales hasta que se conocieron en abril en una de las fiestas que se celebraron en Londres donde cantaron juntos el tema 'Name of love' y desde ahí surgió el amor.

Desde entonces, han sido numerosas las ocasiones donde se les ha visto juntos y con una actitud muy cariñosa. Con traje gris y camisa blanca, abierta como le gusta, Manel posó de lo más sonriente con Lucie, que llevó un vestido de flores muy primaveral. Manel y Lucie no se separaron durante el cóctel y demostraron tener mucha química entre ellos.

A pesar de las críticas que está recibiendo el representante de España no se cansa de decir que su favorita para ganar es Lucie, al igual que ella que ha dicho que su canción favorita es 'Do it for your lover' cuando le hicieron la misma pregunta.