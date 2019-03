La mánager de Mariah Carey denuncia que hubo sabotaje en su actuación de Nochevieja en Times Square

Mariah Carey ha protagonizado la primera polémica del año después de su nefasta actuación en Times Square. La cantante abandonó el show por problemas de sonido ya que su playback no salió según lo esperado. Un espectáculo de lo más criticado, ya que muchos han puesto en duda las capacidades artísticas de la diva del pop.

Ahora su mánager, Stella Bulochnikov, ha culpado a los productores del programa, Dick Clark Productions, a través de una carta a la que ha tenido acceso el portal Pig Six. “Sabéis que su micrófono NO funcionaba y todo vuestro equipo de producción no lo prepararon. Mariah estuvo diciéndoselo en todo momento”, asegura en su misiva.

En una entrevista a US Weekly, la representante sigue señalando que el equipo de sonido no hizo nada por arreglar los problemas técnicos, a pesar de la insistencia de la cantante: “Les dijimos al menos tres veces que su micrófono no funcionaba y que era una producción desastrosa. Mariah les hizo un favor. Ella era la estrella más grande allí y no teníais su mierda lista”, sentenció. Y opina que ella debería haberla sacado antes del escenario porque “fue un sabotaje”.

Por su lado, la productora ha asegurado en un comunicado que esa acusación al equipo es “difamatoria, escandalosa y francamente absurda”. Es más, planean emprender medidas legales: “En muy raras ocasiones hay errores técnicos que pueden ocurrir con la televisión en directo, sin embargo, nuestra investigación inicial indica que Dirk Clark Productions no tuvo responsabilidad en el rendimiento de la señora Carey”.

Por su parte, Mariah publicó en su perfil de Instagram un vídeo de un gift de sí misma en el que trata de asegurar que lo sucedido en el Times Square “son cosas que pasan” y deseando una feliz navidad a todos sus seguidores.