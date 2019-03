El motivo por el que Maluma ha anunciado su retirada de la música

Maluma ha anunciado su retirada del mundo de la música. Una noticia que ha sorprendido mucho a sus seguidores, pero es una meditada decisión por parte del colombiano que ha querido explicarse al respecto.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, ha declarado en su Insta Stories.

Y es que entre la gira, las colaboraciones, las presentaciones, etc, etc, Maluma no ha tenido ni un respiro en los últimos meses. Además, así se aleja también un poco de la polémica que surgió tras su reconocimiento en los Grammy Latinos al llevarse un galardón, ya que las redes sociales ardieron en críticas contra el cantante.