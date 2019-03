Piden la retirada de una canción de Maluma por considerarla ofensiva para la mujer

Al éxito que Maluma ha cosechado en nuestro país con los temas que ha interpretado junto a Shakira o Ricky Martin hay que añadirle ahora una polémica que se ha desatado con la letra y le videoclip de su canción 'Cuatro Babys' a la que considerar denigrante para el género femenino.

La iniciativa se ha difundido a través de la plataforma Chage.org que empieza diciendo: "La canción y el videoclip Cuatro Babys del cantante Maluma es absolutamente denigrante para el género femenino. Tanto la letra como las imágenes hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, la cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores".

Algunas de las frases que recoge la canción y por las que se quejan dicen lo siguiente: "La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda".

Y continúa diciendo el estribillo: "Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero" o "Ya no se ni con cual quedarme y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien".

El vídeo de la canción ya ha superado los 181 millones de reproducciones en Youtube, a continuación lo enlazamos para que juzgues por ti mismo.