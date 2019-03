Maluma habla sobre su supuesto vídeo erótico con Ricky Martin

En todo momento Maluma ha dejado clara su condición sexual. Desde el respeto y cariño que tiene al colectivo homosexual, ha asegurado que no es gay y que lo único que le une a Ricky Martin es una relación amistosa y profesional. "No soy gay, aunque me siento muy agradecido con este sector y el cariño es cariño siempre", declaraba el cantante. Pero a pesar de los numerosos intentos del colombiano de poner fin a los rumores, hay quien sigue pensando que entre ellos hubo algo más que una colaboración musical.

Después del exitoso tema que lanzaron juntos, 'Vente pa' ca', hubo quien apuntó que eran más que amigos y compañeros, e incluso culparon a Maluma de una crisis en la relación que Ricky mantiene con Jwan Yosef, con quien se dará el 'sí, quiero' próximamente. Aunque el cantante de 'Chantaje' ya explicó que entre ellos no había nada los rumores continúan y ahora han asegurado que hay un vídeo sexual protagonizado por ambos. Ante estas afirmaciones Maluma ha respondido de forma contundente desmintiéndolo: "Con respecto al vídeo erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira", ha explicado el artista.

Pero no ha sido el único que ha tenido que hablar sobre su sexualidad públicamente, pues recientemente, el también cantante J Balvin ha desmentido los rumores que aseguraban que era gay.