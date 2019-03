Maluma besa en la boca a una fan en pleno concierto

El irresistible Maluma ha vuelto a dejarse llevar por la pasión en uno de sus últimos conciertos. El colombiano, durante su última actuación en Miami, ha enloquecido de nuevo a sus fans después de subir a una chica que se encontraba en el sector VIP al escenario, y tras cantarle una de sus canciones más románticas, decidió besarla públicamente, igual que hizo en el concierto que concedió en Madrid hace unos meses.

La joven que ha desatado la envidia de la mayoría de sus fans se llama Manuela Álvarez y ha acudido al programa 'Un Nuevo Día de Telemundo' a explicar la inolvidable experiencia: "Yo no lo podía creer, fue una experiencia inigualable. Nunca pensé que yo iba a terminar montada en el escenario", comentó en el programa.

Pero por si esto fuera poco, la afortunada Manuela subió al escenario con su móvil y grabó el momentazo, que posteriormente compartió con sus seguidores en las redes sociales mencionando al artista y junto a un mensaje que dice: "me cambió la vida" seguido de un emoticono de un corazón. En las imágenes se puede ver a la chica abrazando a Maluma mientras él canta, y el instante en el que el intérprete se gira y acaba besándole en los labios de forma apasionada.

"Nunca pensé que me iba a besar. Solo lo vi, se me acercó, grabé el vídeo y me dio el beso. ¡Fue increíble!", ha comentado Manuela en el programa al que ha asistido para hablar de lo sucedido. Además, ha aprovechado para explicar que después de ese instante de pasión se despidió de él detrás del escenario pero no han vuelto a contactar.