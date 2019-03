Maluma y Belinda, la verdad detrás de su tonteo en Twitter

Maluma y Belinda han sido dos de los protagonistas esta semana tras un tuit que el cantante le dejó a la mexicana en su perfil de Twitter: "Qué hay de tu vida Beli??Estas muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina", a lo que la artista contestaba: "Hola", junto a un emoticono de felicidad.

En ese momento los usuarios de las redes empezaron a volverse locos haciéndose miles de preguntas sobre la relación que tenían estos dos y los rumores cada vez fueron creciendo. Pero parece que entre los cantantes no pasa absolutamente nada, todo ha sido un simple malentendido.

Ha sido la tía del cantante, Yudi Arias, quien ha dado unas declaraciones en el programa llamado Ventaneando, en las que ha aclarado toda esta situación: "Pero es que le robaron la cuenta, se me hizo tan extraño. Yo sé que no escribiría algo así. Él es muy tranquilo con eso, no le importa porque sabe que no es real", aseguraba Yudi.

Belinda por su parte también ha hablado para Vanity Fair México, una entrevista en la que asegura que no sintió ningún tipo de emoción cuando vio el mensaje de Maluma: "Nah, ups, no me emociona, la verdad ya estoy acostumbrada a que me busquen muchos pretendientes cuando estoy soltera. Él me cae bien y todo, pero normal, o sea tampoco, no pasa nada. Es un chavo buena onda pero hasta ahí", decía la cantante.