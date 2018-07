Maluma es acusado de amenazar de muerte a una presentadora mexicana

Grette Duran asegura que su madre recibió una llamada el 23 de junio del equipo de Maluma amenazándola de muerte: "Tengo un documento ante la Procuraduría General de la República, donde responsabilizo a Maluma de cualquier cosa que pueda pasarme. Mi mamá recibió una llamada anónima diciéndole que Maluma estaba rodeado de la mafia colombiana y que si seguía hablando, me matarían, que me callara la boca porque si no me matarían, le dijeron que yo era una puta, que qué pretendía con todo esto y que si seguía dando entrevistas, amanecería con la boca llena de hormigas", asegura Duran.

La presentadora mexicana asegura que mantuvo relaciones sexuales con el cantante después del concierto que dio en Cancún. Además, Grette aseguró que Maluma le obligó a hacer cosas que ella no quería y que no había hecho nunca durante la noche de pasión. Estas confesiones hicieron que perdiese su trabajp y fuese despedida del canal local para el que trabaj

Por otra parte, el abogado de Maluma se puso en contacto con Grette para preguntarle qué intenciones tenía con las declaraciones que "atentaban contra la dignidad de Juan Luis, Maluma". La presentadora asegura que lo único que pretendía "era que Juan Luis saliera a dar una rueda de prensa y que dijera la verdad, educadamente sin afectar mi imagen, y que dijera que sí tuvo relaciones íntimas conmigo".