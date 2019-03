Making of del videoencuentro con Abraham Mateo: ¡Así lo vivimos entre bastidores!

El pasado lunes vivimos uno de los momentos más emocionantes que hacía tiempo no sentían nuestras carnes. Y es que en Celebrities.es pudimos disfrutar junto a varias abrahamers en exclusiva de Abraham Mateo.

Una entrevista que en pocos minutos consiguió revolucionar las redes, hasta tal punto que el huracán Abraham Mateo se consiguió convertir en trending topic mundial.

Por este motivo no podíamos dejarte con las ganas de lo que se coció entre bambalinas antes, después y durante la entrevista de la que pudimos disfrutar junto al cantante. Así que si quieres ver todo lo que pasó en este día tan especial, no dejes pasar más tiempo y dale al play para disfrutar de este making of del videoencuentro de Abraham Mateo.