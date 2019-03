La madre de Perrie Edwards estalla tras comparar a su hija como la Yoko Ono de One Direction

La madre declaró: “Abandonar el grupo fue decisión de el”

Perrie Edwards fue denominada la Yoko Ono de One Direcion desde que su prometido, Zayn Malik, decidió abandonar el grupo. A la cantante de Little Mix no ha parecido importarle demasiado esta comparación, pero a su madre si le importa y mucho. Por ello la madre de Perrie ha declarado en un periódico: "Abandonar fue su decisión y no tuvo nada que ver con Perrie".