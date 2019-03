La madre de Patrick Schwarzenegger, María Shriver, no aprueba su relación con Miley Cyrus

La madre de Patrick Schwarzenegger, María Shriver, no aprueba la relación de su hijo con Miley Cyrus. Así lo asegura una fuente cercana al portal Hollywoodlife.com que ha declarado que María considera que la cantante no es una buena influencia y no encaja en su plan de vida.

"María nunca va a salir y decir algo negativo acerca de Miley, porque no es su estilo. Pero ella está presionando a Patrick para dejarla. Es una gran preocupación porque ve lo que Miley significa: las drogas, la promiscuidad. Ella piensa que Miley es una mala noticia y está muy preocupada por la influencia que esto podría tener sobre Patrick", explicaba.

Y añadía: "María quiere Patrick para volver junto con su ex novia, y si no es ella, por lo menos alguien que va a una universidad, una persona educada".

Veremos si finalmente Patrick se deja llevar por lo comentarios de su madre y se aleja de la cantante, o si por el contrario afianzan su relación convirtiéndose en una de las parejas más poémicas y controvertidas de la temporada.