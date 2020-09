Así cuenta la madre de Lady Gaga cómo sufrieron la enfermedad de su hija en casa

"Como cualquier madre en este mundo cuando un hijo sufre acoso y se encuentra en alguna situación de debilidad, los padres son los primeros y los que más se preocupan". Así lo ha contado Cynthia Germanotta, la madre de Lady Gaga, quien ha hablado en exclusiva para la revista Vanity Fair, sobre los delicados momentos que ha pasado la artista.

Abusos, violación y problemas mentales, todo esto ha tenido que sufrir en su vida Lady Gaga, aun así, la artista ha demostrado lo fuerte que es y la actitud que tiene frente a la vida es digna de valorar.

Su madre ha querido sincerarse en esta entrevista y revelar que no todo es tan sencillo como parece. Unas terribles vivencias que han provocados innumerables problemas mentales durante años a la intérprete de 'Shallow', que según ha declarado su propia madre han sido muy duros de combatir.

"Creo que no tratamos la salud mental de la misma forma que la física. Cuando esto pasó en nuestro hogar, no sabía qué hacer. Como madre no estaba preparada para abordar todo lo que estaba ocurriendo. Cuando yo era una niña, los tiempos eran diferentes. Confié en que mi hija podría mantener el control. Creí en que podría absorber el problema y seguir adelante", declara Cynthia en la entrevista.

Unas declaraciones que llegan pocos días después de que Gaga y su madre hayan publicado el libro, 'Channel Kidness', un libro donde relatan 51 historias de jóvenes de todo el mundo que luchan contra los problemas mentales que padecen.

Seguro que te interesa...

Así han pillado a Lady Gaga con su madre por la calle