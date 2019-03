La madre de Justin Bieber podría posar para Plaboy

Pattie Lynn Mallette, la madre de Justin Bieber, ha recibido la suculenta y tentadora oferta de 50 mil dólares (40.500 euros aproximadamente) por posar en 'topless' para la próxima edición de la revista Playboy.

Según ShowbizSpy, ella todavía no ha aceptado ni rechazado la propuesta y no ha querido hacer comentarios al respecto. No sabremos qué decidirá finalmente Pattie ni qué es lo que pensará Justin Bieber de todo esto pero lo que sí podemos decir es que entre ambos no existe una relación muy cordial, según informaba The National Enquirer hace escasos días.

El cantante, de 16 años, está desesperado por alejarse un poco de su madre porque por lo visto ella es muy controladora y le dice cómo tiene que vivir. "Él quiere disfrutar de las ventajas que supone ser una de las estrellas más conocidas del planeta pero Pattie siempre le está castigando", publicaba el periódico.

"Justin se ha estado quejando todo el rato de lo controladora que es su madre. Él la quiere pero odia que le trate como a un niño. Ha saboreado un poquito de libertad y ahora quiere más", sentenciaba la fuente.