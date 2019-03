La madre de Justin Bieber, Pattie Mallette, intentó suicidarse

Parece que la vida de la mamá de Justin Bieber no ha sido tan buena como la que vive ahora gracias a la fama de su pequeño. Al parecer, Pattie Mallette intentó suicidarse después de años de abusos sexuales. Según cuenta la web Showbizspy.com, Mallette intentó arrojarse a una carretera para ser atropellada por los vehículos que por ella circulaban.

"Los abusos sexuales en mi vida comenzaron a los cinco años, y los sufrí hasta los 10", ha confesado la propia Pattie en una entrevista a la televisión canadiense. Ella nunca lo confesó, pero ese secreto la llevó al mundo de las drogas y el alcohol para sobrellevar el dolor que sentía dentro...

"Empecé a drogarme y a beber a los 14 años. Estaba borracha desde que me despertaba, hasta que me iba a la cama", afirma. A los 15 años, la madre de Justin se escapó de su casa y se mudó con un grupo de hombres... Algo no muy correcto para una joven adolescente.

Entre sus confesiones también declaró haber robado durante esa época, y, al parecer, el colegio ni lo pisaba. Toda esa situación hizo que un día... Pattie "quisiera morir de la forma más rápida", y no dudó en arrojarse a una carretera. Pero todo quedó en un susto y a día de hoy todo lo recuerda como una pesadilla que finalmente pasó. Ahora Pattie disfruta como pocas de la gran fama que tiene su único hijo.