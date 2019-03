La madre de Demi Lovato habla por primera vez sobre la sobredosis que sufrió su hija

El mundo quedó completamente conmocionado el pasado mes de julio tras descubrirse que Demi Lovato había sido ingresada en el hospital después de haber sido hallada inconsciente en su casa tras sufrir una sobredosis.

Tras pasar unos días ingresada en el hospital donde hubo momentos en los que se temió por su vida, la cantante recibía el alta e ingresaba directamente y de forma voluntaria en un centro de rehabilitación. Así lo anunciaba la propia Demi a través de su cuenta de Instagram.

Meses después de este terrible acontecimiento, la madre de la cantante, Dianna De la Garza, ha roto su silencio y ha hablado por primera vez sobre la sobredosis que sufrió su hija en una entrevista concedida a Newsmax TV.

"Durante dos días no supimos si iba a lograr superarlo o no. Yo estaba muy preocupada, intentando ser fuerte por ella y por sus hermanas. Siento que si está viva es por los millones de oraciones que se hicieron por ella... No podría haber pedido un equipo de personas mejor para salvarle la vida", cuenta su madre en la entrevista.

Además, Dianna revela cómo vivieron ese terrible momento en el que llegaron al hospital: "Corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado pero estaba mal. Le dije: 'Demi, estoy aquí. Te quiero'. Ella me respondió: 'Yo también te amo'. Desde ese momento no me permití pensar que las cosas no iban a salir bien", ha explicado.