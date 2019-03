Madonna lo tiene claro: "Kanye West es la nueva Madonna. Kanye es la Madonna negra"

Madonna no deja de sorprendernos, y es que no sabe pasar desapercibida entre el público. En el estreno de su accidentado decimotercer álbum, Rebel Heart, la reina del pop ha concecido una entrevista al New York Daily News en donde habló nada más y nada menos que del rapero Kanye West.

El marido de Kim Kardashian es, según la cantante, su versión moderna, solo que con diferente color de piel: "Kanye es la nueva Madonna. Kanye es la nueva Madonna negra", dijo la intérprete de Living for Love en la entrevista.

El rapero colabora con la diva pop en su nuevo disco. Según Madonna, entre ambos hay una química especial pues logran encender al público. "Sabemos y reconocemos que tenemos eso en común (conectar al público). Somos compañeros en el arte de presionar", agregó.