Madonna se pone a limpiar y secar su escenario en directo

¿QUÉ HABRÍA EN EL SUELO?

No sabíamos que Madonna fuera tan hacendosa, pero visto lo visto la diva del pop coge un trapo y saca brillo de dónde no lo haya. Y es que no sabemos por qué razón la diva del pop se tiró en mitad de una actuación al suelo y, con toalla blanca en mano, se lió a limpiar el escenario como si no hubiera mañana. Eso sí, lo hizo con tanto arte que hasta casi parecía parte de la coreografía… ¡Ole Madonna!