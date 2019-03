Madonna podría haber fingido su caída durante su actuación en los Brit Awards 2015 para aumentar su fama

Madonna, tras su caída 'supuestamente' inesperada, publicó en su cuenta de la red social Instagram que la capa había sido atada demasiado fuerte."¡Estoy bien!", escribió la cantante de 56 años tras su actuación en la gala de los Brit Awards 2015 que premia a la música en Reino Unido.

El espectáculo fue escenificado en el auditorio O2 de Londres, y la caída no fue impresionada para los presentes en los premios."La impresión inicial fue que quizás se había tratado de una maniobra de baile particularmente bien orquestada", comentaban algunos en las redes.

Sin embargo, la verdadera razón de tremenda caída podría haber sido otra: convertir a la reina del pop en el centro de antención. Una campaña de marketing muy bien orquestada teniendo en cuenta que Madonna fue 'trending topic' y el vídeo de la caída se convirtió en viral. Teniendo en cuenta que acaba de publicar disco y que hacía tiempo que de la cantante no se escuchaba ni 'mu', ¿podría ser cierto que se trataba de toda una campaña publicitaria?

En medio de todos estos rumores, la cantante ha confirmado que se ha lesionado las cervicales: "No me he hecho daño en el culo, pero sí en la cabeza. Sé como caer, me he caído de caballos muchas veces. Tengo una pequeña lesión en las cervicales y me llevé un buen golpe en la parte de atrás de la cabeza", ha asegurado. Además, añade: "Me encanta ser increíble, pero creé un espectáculo aterrador para todo el mundo".