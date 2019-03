Madonna podría casarse por tercera vez con su novio, Brahim Zaibat

A pesar de que muchos no apostaban por la relación entre Madonna y Brahim Zaibat, lo cierto es que la parejita podría estar a punto de dar un paso más en su relación.

Según el periódico británico, The Daily Mail, el bailarín podría haberle pedido matrimonio a su chica hace ya tres semanas. La ceremonia sería en el centro que la ‘Kabbalah’ posee en Nueva York, religión que ambos profesan.

Sin embargo, el joven aún no ha obtenido respuesta. Y es que, según amigos cercanos a la diva del pop, "Brahim le preguntóa a Madonna si quería casarse con él en el centro hace unas semanas pero Madonna todavía no le ha respondido. No quiere precipitarse bajo ningún aspecto", asegura una fuente al diario británico.

Parece ser que los dos fracasos amorosos que sufrió en un pasado, primero con Sean Penn y más tarde con Guy Ritchie, Madonna tendría miedo a volver a pasar por el altar. Eso sí, Madonna está muy feliz con su jovencísimo bailarín de 24 añitos, pero tiene miedo a precipitarse de nuevo. ¿Le dará finalmente el sí quiero a Brahim? Sólo el tiempo lo dirá...