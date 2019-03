Madonna y Miley Cyrus cantan juntas para el concierto de MTV Umplugged en Hollywood

Un momento histórico, así describió Miley Cyrus su actuación junto a Madonna, una de las figuras más importantes de la historia de la música pop. La cantante estadounidense quiso acompañar a Cyrus sobre el escenario en su concierto para MTV, donde interpretaron un 'mash up' de 'We Can't Stop' y 'Don't Tell Me'.

"Ha sido uno de los mejores momentos de toda mi carrera, una genialidad. Hoy ha sido uno de esos días en los que no me ha costado nada levantarme de la cama. Actuar con Madonna vestida de vaquera y con unas grandes botas es todo lo que podría soñar. La verdad es que todo ha salido a la perfección, estoy muy contenta", declaraba Cyrus para el portal 'E! Online'.

Además, Miley no ha dudado en reconocer que su objetivo es hacer historia como Madonna hizo en su momento. "Quiero ser la Madonna de mi generación y no me preocupan los comentarios negativos sobre mis actuaciones. Todo lo que muestro en mis videos y canciones es real y forma parte de mí, no hay ningún tipo de campaña promocional cuando lo importante es expresarte como eres".

A través de Instagram ambas cantantes han querido rememorar el bonito momento que vivieron juntas sobre el escenario, dejando entrever el buen rollo y lo mucho que se aprencian. Madonna no dudó en sumarse a la moda de sacar la lengua, y Cyrus se dejó besar por la mismísima reina del pop.