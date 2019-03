La Madonna más polifacética

Madonna no pierde el tiempo. Y es que desde que no está de gira no para de hacer cosas. Acaba de lanzar su propia línea de moda con su hija, diseña y protagoniza la campaña de Dolce & Gabanna y dirige su propia película 'We'.

En los últimos tiempos, los anuncios de la firma italiana son sinónimos de polémica. Dolce & Gabbana necesitaba a una celebrity que fuera sexy y provocadora. Por ello, quién mejor que Madonna podría interpretar este anuncio.

Durante varias semanas se ha ido desvelando varios fragmentos del anuncio de gafas de sol de Dolce & Gabanna y por fin se puede ver al completo.

El vídeo tiene un toque picante. Aparece la cantante en lencería encerrada en un ascensor devorando al chico que le acompaña.