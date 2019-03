Madonna, Katy Perry y Beyoncé, entre las mejores actuaciones de la gala delos Premios Grammy 2015

EL ESCENARIO SE INUNDÓ DE MÚSICA CON LOS TEMAZOS DEL MOMENTO

La gala de los Premios Grammy fue un auténtico derroche de temazos sobre el escenario. Hubo en total más de 25 actuaciones y aquí te traemos algunas de las mejores: Madonna vestida de torera y rodeada de sexys ‘toros’ con ‘Living for Love’, Katy Perry optó por un increíble juego de sombras para cantar ‘By the Grace of God’ o Rihanna interpretó su ‘Four Five Seconds’ junto a Paul McCartney y Kanye West. ¡No te pierdas lo que se vivió dentro!