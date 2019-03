Madonna insulta a sus fans debido a sus protestas por el retraso de su concierto

Nervios, emoción, ilusión… y aburrimiento. Es lo que sintieron los fans que asistieron al concierto de Madonna en Manchester cuando la artista les hizo esperar 50 minutos hasta que comenzó el show. Como es obvio, el público comenzó a protestar por el gran retraso del esperado espectáculo, lo cual no le gustó nada a Madonna, quien sacó a la luz la fiera que lleva dentro.

"Siento la espera. Por cierto, para todos vosotros, cabrones, que estáis protestando, cerrad la jodida boca. No estoy ahí detrás comiendo chocolate, pintándome las uñas o poniéndome extensiones", soltó sin ningún reparo. "El vídeo se estropeó y no podíamos salir. Debíamos esperar hasta que pudiéramos reiniciarlo. No soy una diva, si vosotros sois unos divos cabrones y queréis seguir protestando por ello, no vengáis a mi concierto", añadió indignada por la impaciencia de los fans.

A pesar de esos largos 50 minutos de espera y de los escabrosos comentarios que espetó Madonna, la cantante no lo compensó alargando el concierto, sino que eliminó del repertorio las tres canciones que correspondían al tiempo perdido. Posteriormente, explicó los hechos en su cuenta de Instagram.

"El 75% de la iluminación de mi show proviene del vídeo que se reproduce en la pantalla. No podemos actuar. Fue decisión de los organizadores terminar antes. Yo siempre quiero terminar mi espectáculo. Y ese fue el motivo por el que no interpreté las tres últimas. Y lo siento por eso. ¡Y doy gracias a todos mis fans por entenderlo! ¡Hicimos nuestro mejor esfuerzo! Y aun así tuvimos que pagar una multa! Así es la vida", escribió.