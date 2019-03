Madonna y Guy Ritchie entran en guerra por la custodia de su hijo Rocco

LA CANTANTE QUIERE QUE SU HIJO REGRESE A ESTADOS UNIDOS

Estas no son las mejores navidades para Madonna, la reina del pop se ha enfrentado en los juzgados contra su exmarido Guy Ritchie por la custodia de su hijo Rocco. La reina del pop ha demandado a su ex para que su hijo regrese junto a ella a Estados Unidos, y es que aunque el abogado del director asegura que el joven no quiere trasladarse de Londres (donde vive junto a su padre), la cantante cree que su hijo no vuelve a su lado por impedimento de Ritchie.