Madonna cumple 53 años en compañía de ‘todos’ sus hijos

Madonna cumple 53 años en la mejor compañía... ¡la de sus hijos! Al aeropuerto de Londres llegó la diva del pop acompañada por Mercy, David, Lourdes y... ¿otro hijo? ¡No! ¿Novio de Lourdes? ¡No! ¿Sobrino? ¡Tampoco! Se trata de la última conquista de la cantante: Brahim Zaibat.

A ver, no digáis que la imagen no da lugar a confusión. Vemos a Madonna acompañada por sus dos peques y cuando vemos al tercer intruso lo primero que pensamos es: “¡seguro que es el hermano mayor!”. Pero no, lejos de eso el chico es el noviete de la ‘cumpleañera’, un bailarín de hip-hop que tendrá unos ‘taitantos’ añicos menos que ella.

Así desde luego da gusto cumplir años... Con jovenzuelos como este al lado seguro que una no siente que su cuerpo sea un año más viejo.

Como una familia feliz, la cantante, su chico y sus tres hijos han celebrado a lo grande un día tan especial. No sabemos si sus retoños ven a Brahim como un padrastro, un hermanastro o un colega pero, desde luego, lo que sí nos preguntamos nosotros es: Madonna, hija mía, ¿qué les das a los ‘veinteañeros’ para que coman de tu mano?