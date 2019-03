Madonna se convierte en la 'madrina' de su hiija Lourdes en el mundo de la música

Madonna y su pequeña, Lourdes, son más que madre e hija. Además de grandes amigas, la Reina del Pop se convirtió en 'socia' de la adolescente en la firma de moda que hace pocos meses lanzaron al mercado, 'Material Girl'.

Ahora vuelven a ser noticia. Según comentan en el rotativo inglés The Sun, Madonna quiere convertirse en la 'madrina' de su hija en el mundo de la música. Ambas acaban de grabar una canión a dúo y, por lo que comentan, la joven Lourdes tiene todos los ingredientes para convertirse en la sucesora de su madre.

La canción se llama 'It´s so cool and Madge' y la cantante todavía no se sabe si se convertirá en una de las canciones de su próximo album o será la banda sonora de su nueva película como directora.

Son muchos los que opinan que Lourdes tiene una gran voz y la misma personalidad que su madre. Dos ingredientes fundamentales como para llegar lejos. ¿Será la próxima dueña del trono del pop...?