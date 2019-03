Madonna ha contratado detectives privados para vigilar la vida de su hijo Rocco con Guy Ritchie en Londres

PARA CONSEGUIR LA CUSTODIA DEL JOVEN

Maddona ya no sabe qué hacer para conseguir de una vez por todas la custodia de su hijo Rocco. A pesar de que el joven no quiere vivir con ella y prefiere residir en Londres junto a su padre, Guy Ritchie, la artista continúa luchando por ganar el juicio. Ahora, Madonna ha contratado detectives privados para que vigilen la vida de Rocco con su padre y corroboren que el adolescente no vive en las condiciones adecuadas.