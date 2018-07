Madonna y Celine Dion llenan de emoción los Billboard Music Awards 2016 con sus actuaciones

La gala de los Billboard Music Awards 2016 estuvo llena de momentos impactantes, aunque sin duda alguna hubo dos artistas que consiguieron arrancar las lágrimas del público con sus actuaciones. Madonna y Celine Dion fueron las protagonistas de la noche con tributos y menciones especiales.

Casi al final del evento, Madonna apareció en el escenario sentada en un trono de terciopelo morado y plata, ataviada con un traje de pantalón y chaqueta en violeta con volantes de encaje en las mangas y llevando un bastón, haciendo así una evidente referencia al recientemente fallecido icono de la música, Prince.

La Reina del Pop hizo un homenaje al cantante interpretando su tema 'Nothing Compares 2 U' a la vez que aparecían imágenes de Prince en las pantallas. El tributo continuó cuando Stevie Wonder saltó al escenario para formar un dueto con Madonna cantando 'Purple Rain': "Gracias Prince Rogers Nelson por todo lo que nos has dado", dijo la artista antes de irse.

En cuanto a Celine Dion, realizó su primera actuación en televisión desde que el pasado mes de enero muriesen tanto su marido, René Angélil, como su hermano Daniel. Entonando su propia versión de 'The Show Must Go On', puso al público la carne de gallina y más tarde recogió el premio al icono del año de las manos de su hijo René Charles.

"La música ha sido mi pasión desde que tengo memoria. Gracias a la gente que creyó en mí. A mi madre, que escribió mi primera canción. A mis hijos. Y a mi esposo, que sé que seguirá cuidándome desde arriba. El espectáculo debe continuar", comentó entre lágrimas al recoger el galardón.