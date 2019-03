Madonna cantará 'Born this way' de Lady Gaga en su próxima gira

Madonna no se baja del trono pop ni con agua caliente. La diva estadounidense así de claro se lo ha dejado de nuevo a Lady Gaga, su máxima rival sobre los escenarios, al anunciar que en su próxima gira incluirá una versión propia de ‘Born this way’, algo que desde luego no ha tenido que sentar nada bien a su autora…

Y es que, cuando se publicó la lista de canciones de la nueva gira de Madonna, que se inicia el próximo 31 de mayo, lo que más ha llamado la atención es el título ‘Express Yourself/Born This Way’, un remix entre el hit de la reina pop y una de las canciones más famosas de Gaga. En ella se puede escichar: "Respect yourself, she is not me" (respétate, esa no soy yo), como bien muestra el vídeo. ¿Tributo o burla?

Por lo que muchos comentan, es más bien lo segundo teniendo en cuenta las acusaciones que en su día vertió la intérprete de ‘Hung Up’ sobre el supuesto plagio que Gaga hizo de su antiguo hit ‘EY’. Pero aún hay más... Madonna, para alimentar aún más la guerra, ha declarado que la única princesa pop de los últimos tiempos es Britney Spears. Una manera muy clara de dejar a un lado a la que dicen es su sucesora en trono del pop... ¿Cómo reaccionará Gaga? ¿Habrá revancha?