Madonna se calienta con su novio encima del escenario

El Hyde Park de Londres fue testigo de uno de los conciertos más sensuales de la reina del pop. A sus cincuenta y tres años, Madonna deleitó a sus fans con bailes muy subiditos de tono, striptease y hasta llegó a quedarse en sujetador.

Su novio el bailarín Brahim Zaibat protagonizó con ella muchas de las escenas picantitas, no sabemos como se desenvolverán en la intimidad pero desde luego en el escenario saltaban las chispas. No contenta con su hombretón, la reina del pop decidió tirarle un bocado a una de sus bailarinas, aunque no lo costaría mucho después de protagonizar aquel beso tan comentado con Britney Spears y Christina Aguilera.

Después de su última polémica tras el concierto que realizó en Paris, donde la diva proyectó una esvástica sobre una imagen de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, parece ser que ha decidido practicar el amor y no la guerra. Si se lo toma tan a pecho, habrá que ir a sus conciertos con un extintor para apagar tanto fuego.

Unos conciertos que pertenecen a su gira mundial "MDNA" y que dejan a más de uno mudo con su gran puesta escena y ese vestuario provocador que sólo ella sabe lucir. Por esta mujer no pasan los años, lo teníamos más que comprobado, pero después de las escenitas subidas de tono que nos ha regalado es para quitarse el sombrero.