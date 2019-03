Madonna y el actor Idris Elba son la pareja sorpresa del otoño

Madonna podría haber empezado un nuevo romance tras estar un tiempo sin pareja, y parece ser que el afortunado en haber robado el corazón de la reina del pop es el actor británico Idris Elba.

Hace un tiempo que se conocen pero ha sido este fin de semana cuando todo el mundo ha empezado a hablar de una posible relación entre los dos. Todo empezó cuando la cantante acudió al estreno como boxeador del intérprete en un programa de televisión y publicó un vídeo del momento donde decía: "Idris Elba destroza en York Hall!!".

Para después acudir juntos a una fiesta en el restaurante M en Londres tal y como informa The Sun donde varios testigos aseguran que la pareja mantuvo una actitud muy cercana y cómplice: "No disimularon en lo absoluto, no intentaron esconderse. Fue bastante obvio. Estuvieron en la fiesta como una hora, ellos bailaban, iban a besarse y seguían dejándose muestra de cariño. Solo tenían ojos el uno para el otro. Eso sí era claro".