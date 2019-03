Madison Beer se pelea con una de sus fans delante de todos sus seguidores

Madison Beer, la cantante que se convirtió en el ojito derecho de Justin Bieber tras ser descubierta por él, ha protagonizado un momento de lo más bochornoso. Madison se ha convertido en el objetivo de las críticas de las redes sociales tras enfrentarse a una seguidora delante de todos sus fans.

Una pelea que fue grabada por sus fans y en la que Madison llevó por completo la voz cantante. Resulta que después de varios meses de comentarios groseros, la cantante se encontró de frente con una fan que le amenazó.

"¿Por qué? ¿Te he hecho algo? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué todas ellas me están diciendo que me vas a dar una paliza? ¿Te he hecho algo? He visto todos tus tweets, y en todos ellos me amenazas", espetó Madison. La chica, ante tantas preguntas contestó: "Tú le hiciste algo a mi amiga".

Madison le preguntó a la fan que quién era su amiga, esta le contestó que no se acordaría de ella. Lo que sorprendió es que ante esto, Madison decidió llevarse a un lado a su seguidora y hablar de esto apartadas de las miradas y los vídeos de sus fans.

Pero por lo que parece la cantante y su fan han enterrado el hacha de guerra, ya que poco después, la seguidora ha publicado fotos en su Instagram junto a la cantante.