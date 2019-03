Macarena García apoya a Leiva en su concierto de fin de gira en Madrid

El pasado fin de semana Macarena García se convirtió en una auténtica 'groupie' durante el concierto que su novio, Leiva, ofreció en el Barclaycard Center para cerrar la gira de su exitoso disco 'Pólvora'. Allí, la actriz disfrutó de la actuación junto a una amiga con la que no paró de bailar y corear las canciones que entonaba su chico.

Macarena y Leiva son una de las parejas más singulares del panorama artístico nacional, y no les puede ir mejor. Mientras que su relación va viento en popa, ambos triunfan en sus respectivas profesiones. Mientras que el cantante arrasa con su música allá por donde va, la actriz se ha convertido en una de las más cotizadas desde que ganase el Goya en 2012.

La relación entre Leiva y Macarena salió a la luz en octubre de 2014, después de que la revista ¡HOLA! publicara en portada una foto de la pareja besándose por las calles de Madrid. A pesar de que son poco propensos a compartir su vida privada, los artistas no se esconden y viven su amor con naturalidad. "No juego al despiste, vivo mi relación con la mayor normalidad. Estoy muy contenta, muy bien, pero no me acostumbro a hablar de ello", dijo la actriz durante una de sus últimas apariciones.